رئيس وزراء السودان: دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسنحقق العدالة

أكد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ولن يهدأ له بال حتى تحقيق العدالة.
وشارك حمدوك اليوم الأربعاء، في تدشين شارع "الشهيد محمد هاشم مطر"، "الإنقاذ سابقا"، في حي بحري بالخرطوم، بحضور عدد
نتأكد تماما أن كل مجرم وكل من اقترف جرائم حرب وإبادة جماعية، تحققت بشأنه العدالة".
وقال حمدوك، في كلمة وجهها للجماهير، إن "الشهداء هم من جعلوا تحقيق شعارات الثورة ممكنا، وبدأنا في تحقيق السلام والعدالة، ولن يهدأ لنا بال حتى
وأضاف: "شكلنا لجانا وأجرينا تعديلات في الجهاز القضائي، وسنعمل مع بعضنا البعض لتحقيق العدالة، التي لن نقبل إلا أن ترضيكم تماما".
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية تعتزم تخليد ذكرى كل الشهداء، بإطلاق أسمائهم على المرافق العامة والمدارس والشوارع.
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