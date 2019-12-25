بوتين يشيد بأداء الحكومة الاقتصادي

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بأداء الحكومة الروسية خلال العام المنتهي، واصفًا عملها لتأمين الاستقرار الاقتصادي في البلاد بالإيجابي.

وقال بوتين، خلال آخر اجتماع للحكومة في 2019 خصص لاستعراض حصيلة العام: "بين الأمور التي لا يمكن تجاهلها هو خلق قاعدة جيدة لتنمية الاقتصاد، هذه نتيجة مميزة، حيث لم يحدث شيء كهذا في تاريخنا الحديث، إذ هبط التضخم

إلى أدنى مستوى" في تاريخ روسيا المعاصر.

وأضاف، أن الحكومة لا ترتاح، فموظفوها يفكرون بالمستقبل لتحسين جودة العمل ورفعه إلى مستويات جيدة.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يحقق الاقتصاد نموا خلال العام الجاري في نطاق 0.8% - 1.3%، على أن ينمو العام القادم بنسبة 1.5% -

Advertisements

2%.

وكان أليكسي كودرين، وزير المالية سابقا ورئيس جهاز المحاسبات حاليا، كشف عن قرار لبوتين "أنقذ الاقتصاد الروسي".

وصدر هذا القرار عام 2008، حين أيد الرئيس بوتين إنشاء "صناديق" لعبت دورا رئيسيا في صمود الاقتصاد الروسي أمام أزمة 2008 – 2009، هي صندوق الاستقرار وصندوق الاحتياطي وصندوق الرفاه الوطني.

ومكّنت هذه الصناديق الحكومة الروسية، على الرغم من الأزمة المالية التي اجتاحت بلدان العالم، من عدم تخفيض قيمة الأجور والمرتبات ورفع قيمة المعاشات التقاعدية.