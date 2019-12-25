وفد من الجامعة العربية يزور الصين لبحث تعزيز التعاون

يقوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حاليا بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية برئاسة السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة وعضوية الدكتور محمد بن صديق مدير إدارة آسيا واستراليا والتعاون العربي الآسيوي وذلك بناء على دعوة رسمية من وزارة الخارجية الصينية.
وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن زيارة وفد الأمانة العامة للجامعة، التي تختتم اليوم الأربعاء، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الإعداد والتحضير للدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي – الصيني على المستوى الوزاري، المزمععقدها منتصف العام القادم 2020 في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد الوفد خلال الزيارة اجتماعا مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية الصينية وفي مقدمتهم مساعد وزير الخارجية ومدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
كما التقى الوفد أيضا على هامش الزيارة الرئيس الحالي لمجلس السفراء العرب السفير حسام الحسيني سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول سبل إنجاح الدورة القادمة للمنتدى.
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