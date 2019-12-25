المعلم : داعمو الإرهاب لن يجعلوا 2020 نهاية الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، أن 2020 لن تكون نهاية الأزمة السورية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتينك.

وقال المعلم، إن التنسيق والتعاون مع روسيا على الصعيد السياسي في أعلى مستوياته، وعلى المستوى الاقتصادي تضمن البروتوكول الذي تم توقيعه مشاريع استراتيجية، تندرج في برنامج إعادة الإعمار في سوريا وللشعب السوري مصلحة منها، وهناك العديد من الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بهذه المشاريع، لذلك هذا

البروتوكول هو بناء للمستقبل".

وتطرق وزير الخارجية السوري إلى المرحلة الجديدة في العلاقات الروسية –السورية الجديدة، التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلا: "هي الارتقاء بالتعاون الاقتصادي على مستوى التعاون السياسي".

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وحول قانون "سيزر" قال المعلم: "نحن لا نهتم بأي شيء يصدر عن الولايات المتحدة لأنها دولة تتآمر على سوريا منذ اندلاع

الأزمة، لذلك ليفعلوا ما يشاؤون ونحن سنفعل ما يرغب به شعبنا".

وعلى صعيد تقدم الجيش العربي السوري ومحاصرته للنقطة التركية بالكامل، أكد المعلم "دائما مع الأسف كلما لمست القيادة التركية أن عناصرها من الإرهابيين في إدلب يعانون الهزيمة تأتي إلى موسكو من أجل وقف إطلاق النار".

وختم الوزير حديثه قائلا: "2020 لن تكون نهاية الأزمة السورية لأن المؤامرة لم تنته" .

عقدت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، اجتماعا، اليوم الأربعاء، في موسكو.