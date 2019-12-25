الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية تتكون من 14 عنصرًا، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفقًا لعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في قضاء القائم بناحية الرمانة وفي القرى التابعة له شمال نهر الفرات بمحافظة الأنبار.
وذكرت المديرية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه
وأضاف البيان أن هذه الخلية من الخلايا الخطيرة التي تقدم المعلومات والدعم اللوجستي لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء، وأن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
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