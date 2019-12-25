35 قتيلاً في هجوم مزدوج شمال بوركينا فاسو

قتل 35 مدنياً بينهم 31 امرأة في هجوم نفذه مسلحون في شمال بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ هذا البلد الواقع في منطقة الساحل وأعلن حداداً وطنياً لمدة 48 ساعة.

وأعلن الرئيس روش كابوري شخصياً الذي يتهم باستمرار بالتساهل حيال الجماعات الإرهابية، الذي أعلن على تويتر حصيلة "هذا الهجوم الهمجي".

وأضاف الرئيس ورئيس أركان جيش بوركينا فاسو الذي أعلن عن وقوع الهجوم في بيان قبيل ذلك، أن أربعة جنود وثلاثة دركيين قتلوا "وتم تحييد ثمانين إرهابياً"، بما يعني أنهم قتلوا.

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وقال رئيس أركان الجيش في بيان أن "مجموعة كبيرة من الإرهابيين هاجمت" صباح الثلاثاء "بشكل متزامن قاعدة عسكرية وسكان أربيندا المدنيين" في إقليم سوم، موضحاً أن الهجوم كان "كثيفاً" واستمر "بضع ساعات".

وأعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة ريميس داندجينو في بيان مساء الثلاثاء أن "الإرهابيين قتلوا بجبن خلال فرارهم 35 مدنياً بينهم 31 امرأة، وتسببوا بجرح ستة أشخاص". وأضاف أن "نحو عشرين" جندياً جرحوا أيضاً.

وهو واحد من أكثر الهجمات دموية في هذا البلد الذي يشهد منذ 2015 هجمات متكررة لإرهابيين مثل جارتيه مالي والنيجر.