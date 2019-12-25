كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيت ميدلتون" تلتقط صورًا للأمير ويليام وابناءه الثلاثة بمناسبة أعياد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كمبريدج عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة للأمير ويليام مع ابناءه الثلاثة بمناسبة أعياد الميلاد، مصحوبة برسالة للمتابعين: «عيد ميلاد سعيد ومريح للغاية».

وظهر دوق كمبريدج في الصورة يقبّل الأمير لويس، بينما تحيط به الأميرة تشارلوت بذراعيها، ويجلس الأمير جورج على مقربة منها، ولم تظهر الدوقة في الصورة.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، ظهرت الصورة باللونين الأبيض والأسود، والتقطتها "كيت ميدلتون" بمقاطعة نورفولك الإنجليزية في وقت سابق من هذا العام.

وتمتلك دوقة "كامبريدج" اهتمامًا بفن التصوير، وقد تم إعلانها راعية جديدة لـ«الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي» في وقت سابق من هذا العام.

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على صعيد آخر، أرسل دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بطاقة عيد الميلاد “الكريسماس” إلى مؤسسة خيرية، بصورة احتفالية لهما مع طفلهما آرتشي.

وظهر الأمير هاري وميغان يضحكان، وأمامهما الطفل آرتشي ينظر إلى الكاميرا، وخلفهم تظهر شجرة عيد الميلاد في الصورة المنشورة باللونين الأبيض والأسود، حسب ما ذكرت صحيفة «إيفينيج ستاندرد» البريطانية.

ونشرت الصورة عبر حساب مؤسسة “كوينز كومنولث تراست” الخيرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع تعليق: «نشارك أحلى بطاقة عيد الميلاد من رئيسنا ونائب رئيسنا، دوق ودوقة ساسكس. عيد ميلاد سعيد للجميع».

ومن المقرر أن يقضي الأمير هاري وزوجته ميغان إجازة عائلية في كندا احتفالًا بعيد الميلاد، وفقًا لتأكيد المتحدث الرسمي لهما.