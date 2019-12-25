كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لحزب العدالة الفلسطيني يفضح مساوئ قرار "حماس" الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تيسير فتوح، الأمين العام لحزب العدالة الفلسطيني، إنّ قرار حركة حماس المتعلق ببند الحريات والتعددية الحزبية والسياسية قرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأعرب "فتوح" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن استهجان حزب العدالة الفلسطيني قرار أجهزة حماس بمنع نشاط الحزب في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه فلسطيني الأصل والمنشأ ومتجذر بهويته الفلسطينية، وعمقه الجماهير الفلسطينية.

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ولفت إلى أن هذا الإجراء التعسفي الخارج عن مفهوم الوحدة الوطنية له أثر سلبي في تسويق حماس للتعددية السياسية، كما يعكس موقفها من الانتخابات بالرفض المبطن، حيث أننا ذاهبون للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وذكّر "فتوح" حركة حماس بالمعاني الأساسية للانتخابات، من التعددية وتعدد المشاركات والألوان السياسية، بينما أعرب عن تخوفه من تعمّد حماس على استخدام سياسة تكميم الأفواه ومنع الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وشدد قائلا: "أتمنى على قيادة حماس مراجعة حساباتها والتراجع عن هذا القرار الذي أثر على الشارع الفلسطيني بشكل سلبي جدا"، بحسب وصفه.