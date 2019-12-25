كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مثل هذا اليوم.. إعدام نيكولاي تشاوشيسكو الزعيم الشيوعي في رومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصادف اليوم الأربعاء مرور 30 عامًا على إقالة نيكولاي تشاوشيسكو، الزعيم الشيوعي الاستبدادي في رومانيا، وإعدامه، وهو حدث يشير إلى بداية جديدة في البلاد بعد ثورة دموية.

في ديسمبر 1989، اهتزت رومانيا بعشرة أيام من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط آخر قيادة شيوعية في أوروبا.

وبدأت الاحتجاجات في تيميشوارا غرب البلاد وانتشرت إلى بوخارست، مما تسبب في فرار الزعيم تشاوشيسكو في 22 ديسمبر.

وأُعدم تشاوشيسكو يوم عيد الميلاد مع زوجته إيلينا. وتوفي أكثر من 1000 شخص في الحملة على المتظاهرين قبل وبعد وفاة تشاوشيسكو.

وتظاهر الآلاف في العاصمة في بوخارست لتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم في الانتفاضة ولزموا دقيقة صمت في ميدان الثورة.

وأطلقوا المئات من البالونات التي قال المنظمون إنها تمثل 1162 قتيلًا خلال الانتفاضة.

واندلعت الثورة في 16 ديسمبر 1989، عندما حاولت السلطات نقل قساوسة هنغارية عرقية، لازلو توكيس، من منزله في تيميشوارا إلى أبرشية ريفية نائية.

وحتى 22 ديسمبر 1989، كان تشاوشيسكو هو الذي أعطى الأمر للجيش وقوات الأمن لإطلاق النار على المتظاهرين.

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ولكن معظم الضحايا ماتوا بعد الإطاحة به من السلطة وعندما تولى أيون إيليسكو السيطرة عليه. يحاكم إليسكو حاليًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعاله المزعومة.

وأدين نيكولاي وزوجته إيلينا بتهمة الإبادة الجماعية وأُعدما في 25 ديسمبر في الفناء الخلفي لوحدة عسكرية على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال غربي العاصمة بوخارست.

وقال الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس هذا الأسبوع: "نريد أن نعرف الحقيقة عن ديسمبر 1989".

وأضاف "نريد الحكم على المذنبين وتحقيق العدالة."

وقالت فيرونيكا نيكولاو البالغة من العمر 52 عامًا في تجمع حاشد "بفضل أولئك الذين توفوا في ديسمبر 1989، نحن نعيش في بلد حر".

وقال بيتري كوجان، وهو متقاعد يبلغ من العمر 73 عامًا، على مقربة من البكاء "أتيت لأعرب عن امتناني لهؤلاء الأبرياء الشباب الذين قتلوا بدم بارد".

وأضاف "في يوم ما، سوف نعرف الحقيقة وبعد ذلك سنكون قادرين في النهاية على الاحتفال بالثورة بدلًا من الاحتفال بها".