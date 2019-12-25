كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن الحرب مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى أن احتمال المواجهة مع إيران "غير مستبعد".

وقال كوخافي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة خاصة بمناسبة ذكرى وفاة رئيس الأركان الأسبق أمنون ليفكين شاحاك، إن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكن إطلاقها على إسرائيل.

وأضاف: "إيران ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لديها"، مبرزا أنه "في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق لكن ستكون مؤثرة".

وتابع: "فيلق القدس الإيراني ينقل أسلحة متقدمة إلى العراق، ولا يمكن أن نترك هذا الأمر دون معالجة".

Advertisements

وشدد كوخافي، على ضرورة اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا وعدم السماح لطهران بالتمركز عسكريا هناك.

وأردف رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: "يطرأ على المنطقة تغيير عميق وهناك ازدياد ملحوظ بالتهديدات، وهناك أيضا زيادة في عدوان إيران ضد دول الخليج وأيضا باتجاه إسرائيل. نحن نرد على الاعتداءات وسنواصل الرد".

وبيّن رئيس الأركان الإسرائيلي أن "المعركة مستمرة وبوتيرة كبيرة. هناك مختلف الأنواع من العمليات منها المكشوفة، ومنها السرية التي يعرف العدو أنها حصلت لكنه لا يعرف من فعلها، وهنا السرية التامة التي لا يعرف العدو أنه تعرض لشيء أصلا".

وكان كوخافي قد تحدث عن قطاع غزة، قائلا: "أرى أنه ليس مستقرا بعد، لكن نتائج عملية الحزام الأسود هي فرصة لتصميم الواقع الأمني وجعله أكثر استقرارا"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.