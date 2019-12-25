كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوارع إثيوبيا تغلي بالمظاهرات.. هل تهدد جريمة حرق المساجد عرش أبي أحمد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال إثيوبيا تغلي بالتظاهرات في كافقة ربوعها، بعد الجريمة البشعة التي حدثت في إقليم أمهرا من حرق 4 مساجد في الإقليم والمصاحف بداخلها، حيث إحتشد الآلاف من المسلمين منددين بالجريمة البشعة، خاصة في الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة مثل الصومال وأروروميا والعفر.

جريمة إقليم الأمهرا وأسبابها

قال سينسبل مابوكا، السياسي العفري بإثيوبيا، أن ما حدث هي جريمة تعصب ديني في غقليم أمهر ا، حيث قام المسيحيون المتعصبون بحرق 4 مساجد للمسلمين في الإقليم، في بعض القرى التابعة لمدينة جندرا، وحتى الآن لم تتضح جهة معينة

وأكد مابوكا لـ"الخليج 365"، أن إقليم الأمهرا يتشر فيها كثيرون من القوميين المتطرفين يراودهم حلم استعادة المجد البائد، فهذه القومية هي التي حكمت اثيوبيا لفترة طويلة على علاتها، وقامت باضطهاد الشعوب الأخرى دينيا وعرقيا، حتى قضت على تلك الحقبة المظلمة من التاريخ الإثيوبي الحديث، وذلك حتى الثورة الاثيوبية التي قادت قومية تجراي، وكان مقموعا في العهد التجراوي، والآن يتنفس منتهزا الفوضى العارمة التي تضرب البلاد طولا وعرضا، كم يفعل غيرهم في النزاعات العرقية الشاملة، حيث ظهر عندهم التطرف القومي المشوب بالتعصب الديني، باعتبار أن المسلمين أقلية في إقليمهم على عكس الإقاليم الأخرى التي فيها المسلمون يمثلون الأكثرية أو مسلمة محضة، مثل إقليم أرومو والصومال والعفري وبني شنقول.

وأوضح السياسي العفري، أن ما ساعد على ذلك هو أنرغم كون أبي أحمد مازال ممسكا بزمام الأمور على المستوى الاستراتيجي،ولكنه بالغ في الليونة التي أغرت البعض غير الواعي، ومازاد عن حده انقلب إلى ضده، حتى اعتقد البعض كأنه انفلات، ولكن الرجل أمامه عقبة الانتخابات التي يريد ان يعبرها بسلاسة وبشعبية مريحة، ولهذا يتظاهر بالدمقراطية وإحياء روح الحرية، التي لم يقدرها حق قدرها البعض، واتخذها فرصة عدوانية على الضعفاء واستغلها أسوء استغلال.

موقف إقليم العفر

وبين مابوكا، أنه ثلاثة أيام في الولاية العفرية مظاهرات حاشدة منددة للاعتداءات على المساجد، والعفر ظلوا لفترة طويلة حصنا حصينا للإسلام والمسلمين في القرن الإفريقي، كل الإمارات الأسلامية التي تصدت للنصارى في اثيوبيا كانت بقيادة العفر، مثل سلطنة العدل الإسلامية التي كادت أن تسيطر على كامل تراب الحبشة قاب قوسين أودنى لو حصل ذلك كانت إثيوبيا اليوم دولة مسلمة عربية.

تبعات الجريمة

وقال مصطفى شيخ إبراهيم، الكاتب والناشط الإعلامي بالإقليم الصومالي في إثيوبيا، إن أثرت كثيرا في الأقاليم المسلمة عموما الصومالي والأرومو والعفر والهرريين والعاصمة أديس أبابا، وما أدري نهايتها ولكن لا أرى أنها ستغير من الواقع شيأ كبيرا في العاجل مجرد احتقان قد يعقد المشهد في المستقبل.

وأكد إبراهيم لـ"الخليج 365"، أن إقليم امهرا غالبيته مسيحية، وهناك عدد من المسلمبن لا بأس به، الذين قاموا بحرق المساجد هم مجموعة متطرفة من الأمهريين وليست إدارة الإقليم رغم أنه قد يمكن تواطأ بعض المسؤولين سريا، المجموعة بحسب الظاهر تنطلق من فكرة دينية تعادي الإسلام، ولا غرو في ذلك فهذه المنطقة معروفة بعداء الإسلام ومعالمه، بينما موقف الحكومة الفيدرالية رافض عموما، وقد غرد في صفحته رئيس الوزراء وتوعد بمعاقبة المسؤولين.

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مظاهرات الإقليم الإثيوبي

وأضاف الناشط السياسي بالإقليم الصومالي، أن موقف الإقليم الصومالي من الأحداث واضح، وقد تواصلت المظاهرات يومها الثاني، للتعبير عن الغضب ومحاكمة المتورطين، خاصة وأن ما حدث فقط سجن عدد من المتهمين، وحدثت إشتباكات بين المتظاهرين والأمن، حيث ندد المتظاهرون بحرق مساجد المسلمين، ونهب ممتلكاتهم، وقتل أبريائهم في إقليم أمهرا بأثيوبيا. وأطلق المتظاهرون هتافات وشعارات ينددون بهذه الأعمال الإجرامية البشعة.

مستشار أبي أحمد