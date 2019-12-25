كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج: المتظاهرون يهتفون بشعارات مؤيدة للديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونج كونج بمسيرة عبر مراكز التسوق المزينة بزينة أعياد الميلاد وهم يهتفون بشعارات مؤيدة للديمقراطية، اليوم الأربعاء، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود المتجمعة في الشوارع القريبة، وفقا لما اوردته رويترز.

كانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير خلال جزء كبير من ديسمبر بعد فوز المرشحين المؤيدين للديمقراطية بأغلبية ساحقة في انتخابات مجالس المقاطعات في الشهر السابق.

لم يقدم زعماء هونج كونج المؤيدين لبكين أي تنازلات للمتظاهرين، رغم اعترافهم بهزيمتهم في الانتخابات، وتحولت المظاهرات إلى مزيد من المواجهة خلال فترة الاحتفالات.

وقال تشان، عامل مطعم يبلغ من العمر 28 عامًا، وكان جزءًا من حشد من الناس تبادلوا الإهانات مع الشرطة خارج مركز التسوق في منطقة مونغ كوك: "نتوقع حدوث مواجهات، لا يهمنا عيد الميلاد". وتابع قائلا "لقد شعرت بخيبة أمل لأن الحكومة لم تستجب بعد لأي من مطالبنا. وسنواصل الخروج حتى لو لم يكن لدينا الكثير من الأمل".

قامت شرطة مكافحة الشغب بدوريات في المناطق الساخنة التي تشهد الاحتجاج بينما كان السياح والمتسوقون، والكثير منهم يرتدون قبعات سانتا، يتجولون.

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لم تحدث اشتباكات كبيرة، لكن مع تجمهر الحشود امام الضباط الذين لا يتمتعون بشعبية، والذين تم اتهامهم باستخدام القوة المفرطة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مونغ كوك، وهي منطقة احتجاج شعبية.

وصفت الشرطة ردودهم على الاضطرابات بأنها رد فعل وانهم يلتزمون ضبط النفس.

نزل مئات المتظاهرين، الذين يرتدون ملابس سوداء وأقنعة الوجه، في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة التي يحكمها الصين، وهم يهتفون بشعارات شعبية مثل "تحرير هونج كونج! ثورة عصرنا! " وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تعتقل عدة أشخاص في مركز تجاري في منطقة شا تين بعد رشهم بالفلفل.

بدأت الاحتجاجات منذ أكثر من ستة أشهر ضد مشروع قانون، تم سحبه الآن، والذي كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية حيث تخضع المحاكم لسيطرة الحزب الشيوعي.

لقد تطورت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية، مع غضب المتظاهرين مما يرون أنه تدخل متزايد من جانب بكين في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

