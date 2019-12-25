كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية الروسي السابق يكشف كيف أنقذ "بوتين" اقتصاد البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتضمن مشروع أجرته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي المكرس للاحتفال بالذكرى العشرين لفلاديمير بوتين على رأس البلاد عدة مقابلات مع أبرز الشخصيات العامة في البلاد ، الذين يروون تجاربهم التي لا تنسى مع فلاديمير بوتين خلال العقدين الماضيين.

علق وزير المالية الروسي السابق، أليكسي كودرين، حول أي من قرارات الرئيس فلاديمير بوتين مُحتمل أنه "أنقذ" الاقتصاد الروسي خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال "كودرين"، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس غرفة الحسابات، إن أمر "بوتين" هو إنشاء أموال احتياطية خلال فترة رئاسته للوزراء التي لعبت أهم دور لروسيا.

وأضاف وزير المالية الروسي السابق: "أريد فقط أن أقول إنه الوحيد، ربما على عكس العديد من المناصب الأخرى، الذي أيد إنشاء صندوق الاستقرار، ثم الصندوق الاحتياطي، ثم صندوق التراث الوطني، الذي لعب دورًا حاسمًا في أزمة 2008-2009".

وأردف وزير المالية السابق، أنه وفقًا لمشروع ريا نوفوستي المكرس للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس فلاديمير بوتين في الحكم: "بهذا المعنى، يعود الفضل في العديد من الجوانب، على الرغم من حقيقة أننا توصلنا إليه أو اعتقدنا أنه مع ذلك، تم إنشاؤه فقط بفضل إرادته السياسية".

خلال مقابلته، جادل "كودرين"، أن إنشاء الأموال المذكورة أعلاه كان حاسمًا في "إنقاذ" الاقتصاد الروسي وتمويل الاحتياجات الاجتماعية، مما أدى إلى استقرار الرواتب خلال الأزمة وحتى ارتفاع المعاشات التقاعدية.

في عام 2008، تم تقسيم صندوق الاستقرار إلى صندوق التراث الوطني وصندوق الاحتياطي، حيث لعبت الموارد المالية من الصندوق دورًا مهمًا في الوفاء بالتزامات الميزانية خلال فترة التباطؤ الاقتصادي العالمي. لم يعد لها وجود في عام 2018 بعد أن استنفدت جميع أموالها.

Advertisements

سيشمل مشروع ريا نوفوستي عدة مقابلات مع السياسيين الروس والأجانب والشخصيات العامة والرياضيين الذين عملوا إلى جانب فلاديمير بوتين لسنوات عديدة.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت.

وأضاف بوتين، خلال لقائه بكبار القادة العسكريين، إنها المرة الأولى في التاريخ التي تتمتع فيها روسيا بميزة تصميم فئة جديدة من الأسلحة على ما كانت عليه في الماضي عندما كانت تحاول اللحاق بالولايات المتحدة.

وأشار إلى أن أول صاروخ أسرع من الصوت من طراز أفانغارد المزود بخاصية الانزلاق سيدخل الخدمة هذا الشهر، في الوقت الذي دخل فيه الصاروخ كينزال الخدمة بالفعل.

وذكر بوتين صواريخ أفانغارد وكينزال للمرة الأولى ضمن أسلحة محتملة أخرى في خطاب حال الأمة في مارس 2018.

وقال بوتين عقب ذلك إن صواريخ أفانغارد تمتلك مجموعة عابرة للقارات، وقادرة على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت 20 مرة.

وأشار إلى أن قدرة السلاح على تغيير مساره وارتفاعه في طريقه إلى الهدف يجعله محصنا من اعتراض العدو.