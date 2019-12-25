أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الثلاثاء، رجلا سبعينيا بتهمة اغتصاب ابنته القاصر لمدة 8 سنوات، بعقوبة سجنية مدتها 15 سنة.
وكانت الشرطة القضائية في العاصمة الرباط قد اعتقلت، قبل أشهر، رجلا في السبعينات من عمره، بعد أن اتهمته ابنته بمعاشرتها جنسيا لأزيد من 8 سنوات.
وقالت نجية أديب، رئيسة “ماتقيش ولادي”، في حديث سابق مع “اليوم 24″، بعدما فجرت هذه القضية ، إن “الأب ظل يمارس الجنس على ابنته، منذ كان عمرها لا يتجاوز 14 سنة، ولمدة ثماني سنوات، إذ كان يغتصبها بشكل يومي”.
وأوضح المصدر نفسه أن ” الفتاة كانت تتعرض للتهديد من طرف والدها، إلى درجة أنه كان يهددها بالقتل في حالة ما إذا فضحت أمره”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن اغتصب ابنته لمدة 8 سنوات وبشكل يومي.. الحكم على سبعيني بـ15 سنة سجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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