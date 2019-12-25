بعد أن اغتصب ابنته لمدة 8 سنوات وبشكل يومي.. الحكم على سبعيني بـ15 سنة سجنا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الثلاثاء، رجلا سبعينيا بتهمة اغتصاب ابنته القاصر لمدة 8 سنوات، بعقوبة سجنية مدتها 15 سنة.

وكانت الشرطة القضائية في العاصمة الرباط قد اعتقلت، قبل أشهر، رجلا في السبعينات من عمره، بعد أن اتهمته ابنته بمعاشرتها جنسيا لأزيد من 8 سنوات.

وقالت نجية أديب، رئيسة “ماتقيش ولادي”، في حديث سابق مع “اليوم 24″، بعدما فجرت هذه القضية ، إن “الأب ظل يمارس الجنس على ابنته، منذ كان عمرها لا يتجاوز 14 سنة، ولمدة ثماني سنوات، إذ كان يغتصبها بشكل يومي”.

وأوضح المصدر نفسه أن ” الفتاة كانت تتعرض للتهديد من طرف والدها، إلى درجة أنه كان يهددها بالقتل في حالة ما إذا فضحت أمره”.