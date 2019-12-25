قلعة السراغنة.. سائق شاحنة يتسبب في مقتل تلميذة كانت في طريق عودتها من المدرسة ! 

لقيت تلميذة مصرعها، مساء أمس الثلاثاء، في حادث سير، دهستها خلاله شاحنة على مستوى الطريق المدارية، المجاورة لحي النور في قلعة السراغنة .

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة لا يتجاوز عمرها سبعة عشر ربيعا، كانت في طريق عودتها من المدرسة إلى منزل أسرتها، قبل أن تصدمها شاحنة من الحجم الكبير .

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة في قلعة السراغنة، تمكنت من توقيف سائق شاحنة، بعد فراره من مكان ارتكابه للحادث، فيما ثم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة بوضع السائق رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليه في محاضر قانونية، وإحالته على النيابة العامة من أجل ارتكاب حادثة سير مميتة، والفرار.