النهضة يستقبل برشيد وعينه على الهروب بصدارة البطولة الاحترافية

يستضيف فريق النهضة البركانية مساء اليوم الأربعاء، ضيفه يوسفية برشيد بالملعب البلدي ببركان، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق البرتقالي عن تحقيق فوزه السابع في بطولة هذا الموسم، من أجل تعزيز صدارته لجدول الترتيب، التي يتسيدها بـ20 نقطة، متقدما بنقطة وحيدة عن الوداد الرياضي الوصيف.

وحقق أبناء طارق السكتيوي 6 انتصارات مقابل تعادلين، بينما لم يتعرض الفريق لأي هزيمة لحد الآن، إذ أحرز خط هجومه 10 أهداف، واهتزت شباكه في 3 مناسبات كأقوى دفاع، علما أن في جعبته مباراتين ناقصتين.

ويسعى يوسفية برشيد المتقوص بدوره من مباراتين، إلى الخروج بنتيجة إيجابية للانعتاق من أسفل الترتيب، حيث يقبع الفريق الحريزي في الرتبة قبل الأخيرة برصيد 7 نقاط.

وفاز اليوسفية في مباراتين، وتعادل مرة وحيدة، بينما مني بالهزيمة خلال 5 مواجهات، إذ وقع خطه الأمامي 9 أهداف في حين استقبلت مرماه 17 هدفا.