الرئيس التركي “أردوغان” يصل إلى تونس في زيارة مفاجئة

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة، ولم يسبق الإعلان عنها.

وفي تصريح مقتضب للأناضول، قالت رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، إن “الرئيس قيس سعيّد كان في استقبال نظيره التركي بمطار قرطاج”.

وسيكون للرئيس التركي جلسة عمل مع نظيره التونسي، ضمن الزيارة التي لم تتحدث عنها الرئاسة التونسية مسبقا، أو تعلن موضوعها.

ويرافق أردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.