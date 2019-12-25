العثور على رضيعة في مطرح للنفايات بالعرائش.. وحقوقي: ملفوفة بقماش أحمر

عثر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة رضيعة، كانت مرمية في المطرح الجماعي في مدينة العرائش.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرضيعة، التي وجدت جثتها مرمية، لا يتعدى عمرها بضعة أيام.

وأفاد محمد بلمهيدي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الحبل السري للرضيعة المتوفاة، كان لايزال لونه أخضر حين العثور على جثتها، إضافة إلى أنها تحمل آثار عنف على مستوى رأسها، وخروج الدم من أذنيها، وكدمات زرقاء على العين.

وأوضح المتحدث ذاته أن السلطات أخبرت بالعثور على جثة الرضيعة في المطرح الجماعي، ملفوفة في قماش أحمر، وموضوعة داخل كيس بلاستيكي أزرق.

إلى ذلك، لاتزال التحريات جارية للوصول إلى المعنيين برمي الرضيعة، فيما تم نقل جثة هذه الأخيرة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي للا مريم في العرائش.