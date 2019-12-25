4 إصابات في حادثي طرق قرب سخنين وإكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص، بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق نجم عن اصطدام سيارتين وجها لوجه بالقرب من مدينة سخنين، بعد ظهر اليوم الأربعاء. وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصابين ووصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة، بينما الأخير بالمتوسطة.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.

وفي حادث آخر، أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح في مدخل بلدة إكسال. وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في منطقتي البطن والرأس. وأفادت مصادر طبية أن الشاب أصيب إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي. وأحيل المصاب، على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج، في حين فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.