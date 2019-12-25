برشلونة يحسم مصير مدربه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة الإسباني حسمت مصير مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، كما قامت بتحديد ميزانية الفريق للميركاتو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن رئيس الفريق الكاتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، اجتمع مع الإدارة الرياضية بالنادي بقيادة إريك أبيدال، حيث قدم الأخير إرشادات خاصة بالصفقات التي تمت الموافقة عليها، وستبدأ المفاوضات بشأنها خلال الأسابيع المقبلة.

ويريد برشلونة بدء الميركاتو الصيفي مبكرًا على شاكلة ما حدث في صفقة الهولندي فرينكي دي يونغ بالموسم الماضي، لضم اللاعبين بأفضل سعر ممكن.

ويسعى مسؤولو البارسا إلى ضم لاعبين تقل أعمارهم عن 25 سنة، لكن تظل الأزمة الكبيرة في برشلونة هي كتلة الرواتب المرتفعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة خصص 75 مليون يورو للصفقات، وسيضاف لها الأموال التي سيتم الحصول عليها من بيع بعض اللاعبين مثل فيليب كوتينيو.

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وسيعمل برشلونة على ضم لاعب واحد فقط في كل خط، وأبدت الإدارة الرياضية في برشلونة بالفعل اهتمامها بأكثر من لاعب في الميركاتو.

وأكدت "سبورت" أن برشلونة لن يقوم بأي صفقة ضخمة، إلا إذا سنحت في الميركاتو فرصة لضم لاعب مميز جدًا.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مصير المدرب إرنستو فالفيردي، حيث يرغب مسؤولو برشلونة في تمديد عقده لموسم آخر، حيث يعد الإسباني أولوية لدى الإدارة الكاتالونية.

وفي نفس الوقت، تبحث إدارة برشلونة عن بدائل على مقعد المدير الفني، وذلك تحسبًا لأي أمر قد يحدث.

وتناول الاجتماع مسألة تحسين عقد المدافع الفرنسي كليمنت لينغليه، بالإضافة إلى التجديد للحارس الألماني أندريه تير شتيغن.