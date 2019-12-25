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زيدان يتخذ قرارا حاسما بشأن الميركاتو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب الإسباني، زين الدين زيدان، وإدارة الفريق اتفقوا على رأي واحد بشأن موقف الفريق من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد مقتنع بأنه ليست هناك حاجة لإجراء أي صفقة، خلال كانون الثاني/يناير، رغم أن الفريق يواجه مؤخرًا أزمة في تسجيل الأهداف.

وأبرزت الصحيفة أن زيدان، صرح خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة بالليغا، بأن الفريق لا يحتاج إلى تعزيز هجومه.

وأشارت إلى أن إدارة النادي، تتفق تمامًا مع رأي المدرب الفرنسي، وتعتقد أن المجموعة الحالية من اللاعبين، قادرة على تحقيق طموحات الفريق هذا الموسم.

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ويرى الجميع في ريال مدريد، أنه لا يمكن الاعتماد على كريم بنزيمة فقط، في إحراز الأهداف، لكنهم يتوقعون المزيد من التألق من غاريث بيل، إيدين هازارد ولوكا يوفيتش.

وشددت "ماركا" على أن الملكي لن يعقد أي صفقات، خلال كانون الثاني/يناير، سواء في الهجوم أو الوسط.

ويهدف زيدان لإنهاء الموسم بالمجموعة الحالية من اللاعبين، إلا إذا رحل واحد أو اثنين منها.

ويعد الأقرب للخروج كل من، إبراهيم دياز وماريانو دياز.

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