القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدير عام الصحة العامة، ياسر بوزية، اليوم الأربعاء، عن 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية، منذ الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي .

وأوضح بوزية في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن معدل الإصابة بإنفلونزا الخنازير هذا العام أقل من العام الماضي، بعد أن أصبح هذا النوع ضمن الفيروسات الموسمية التي تسجل في فلسطين باسم "H1N1"، إذ تشخص سنويًا العديد من الحالات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة استقبلت 10 عينات من قطاع غزة لم يتم تشخيص أي حالة منها بالإصابة بالمرض، بعد التأكد مخبريًا منها.

وبين بوزية أن وزارة الصحة تعمل على توفير جميع سبل الوقاية من مرض إنفلونزا الخنازير، وإصدار نشرات توعوية، وتثقيفية حول آلية التعامل مع المرضى، سواء في المنازل، أو المستشفيات.

وأكد بوزية على أن وزارة الصحة زودت العلاج اللازم لهذا المرض في جميع المستشفيات الخاصة والحكومية، مضيفًا أن من لديهم مناعة جيدة ويصابون به يتماثلون للشفاء دون أن يعلموا أنهم أصيبوا.

ودعا بوزية المواطنين إلى الإكثار من تناول السوائل في فصل الشتاء، لتجنب مرض إنفلونزا الخنازير، خاصةً تلك التي تحتوي على فيتامين "سي"، وضرورة استخدام المناديل الورقية، والابتعاد عن المصابين الآخرين تجنبًا للعدوى.