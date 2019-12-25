يهودي يقتحم كنيسة القيامة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، شابا يهوديا دخل إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة حاملا سكينا كبيرة، فيما كانت الكنيسة مليئة بالمصلين والحجاج الأجانب بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأثار اقتحام الشاب اليهودي للكنيسة وشاهرا سكينا هلعا كبيرا لدى المتواجدين في الكنيسة. وقالت الشرطة إنه لم تقع أي إصابات.
كما اقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 189 مستوطنا، بينهم 15 طالبا من المعاهد والجامعات اليهودية وعضو الكنيست الإسرائيلي، شارين هاسكل، باحات الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته.
يشار إلى أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكا" العبري، الذي يستمر لأسبوع.
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