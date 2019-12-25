نبض_الشبكة: أنقذوا بقية المعتقلات المصريات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر وسم #أنقذوا_باقي_المعتقلات، تغريدات المصريين في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، ويتداول الآف رواد منصات التواصل الاجتماعي، هذا الوسم قاصدين التضامن مع المعتقلات في السجون المصرية، بعد أول حالة الوفاة للمعتقلة السياسية، مريم سالم، داخل سجن القناطر، بسبب الإهمال الطبي.

وغرد ناشطون في الوسم عن الانتهاكات التي تعرضت لها المعتقلات، والظروف السيئة التي تعاني منها المعتقلات، مشيرين إلى النوم بدون أسرّة، ونقص الأغطية في الشتاء، والحرمان من العلاج.

وغرّدت سمر محمد على "تويتر": "سمية لسة محبوسة تحقيق و لسة ممنوع عنها الزيارة و لسة اهلها ماشفوهاش و لسة زوجها مارتحش و لسة ابوها مسجون و لسة اخواتها هيموا علشانها و #لسة احنا قاعدين".

وكتبت ريتاج البنا على "تويتر": "المعتقله علياء عواد تعاني من تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر

تعاني المعتقله «علياء عواد»الصحفية 33 سنه، من تدهور حالتها الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وذلك بسبب إصابتها بأورام في الرحم، مما تسبب لها في حدوث نزيف مستمر".

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وغرد حساب يحمل اسم" صوت الزنزانة": "تجديد حبس #علا_القرضاوي 45 يومًا على ذمة التحقيقات علا سنتين ونص محبوسة في زنزانة انفرادي ممنوع عنها الزيارة علا ام وجده عندها ٥٧ سنه وبتعاني من ظهور تقرحات في وجهها وجسمها بسبب سوء حالتها النفسيه وعدم وجود حمام في زنزانتها #انقذوا_باقي_المعتقلات".

وغرد حساب بإسم "صوت الأسير": #انقذوا_باقي_المعتقلات #اضراب_المعتقلاتلليوم الحادي عشر علي التوالي تواصل 10 معتقلات بسجن القناطر إضرابهن عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وهن:

1-سهى سعيد "مضيفة جوية "

2-اسماء خالد " ناشطه "

5-سلافة مجدى "صحفية "

6-سحر على "محامية "

7-رضوى محمد "ناشطة "





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