شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي حوثي على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 شنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفا مدفعياً عنيفاً بقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة المتوسطة والقناصة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل 120 وبالقذائف عيار 82 بشكل عنيف نهار اليوم الأربعاء. كما ذكرت المصادر أن عناصر تابعة للمليشيات استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبالأسلحة القناصة وسلاح معدل البيكا ، على فترات متقطعة منذ ساعات الصباح وحتى ساعات الظهيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي حوثي على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.