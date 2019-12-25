اليمن.. رئيس شعبة الهندسة العسكرية يلقي محاضرة للطلبة بكلية الشرطة العسكرية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

القى العميد صالح هيثم المحضار رئيس شعبة الهندسة العسكرية محاضرة لمنتسبي كلية الشرطة العسكرية في صباح اليوم الاربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م وفي استقباله عددا من القادة العسكريين.



واحتوت المحاضرة على شرح مفصل من قبل العميد المحضار في معرفة أنواع العبوات والالغام وماتحتويه من مواد متفجرة تستخدمها العناصر الارهابية .

Advertisements

كما تطرق العميد المحضار خلال المحاضرة في كيفية التعامل مع الالغام والمتفجرات وطرق تفكيكها و إكتشافها أثناء التفتيش , مشددآ على ضرورة أخذ الحيطة والحذر للوقاية والسلامة منها.

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش والتساؤولات لمنتسبي الكلية وتم الرد عليها من قبل العميد صالح المحضار .