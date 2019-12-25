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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. رئيس شعبة الهندسة العسكرية يلقي محاضرة للطلبة بكلية الشرطة العسكرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
القى العميد صالح هيثم المحضار رئيس شعبة الهندسة العسكرية محاضرة لمنتسبي كلية الشرطة العسكرية في صباح اليوم الاربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م وفي استقباله عددا من القادة العسكريين.
واحتوت المحاضرة على شرح مفصل من قبل العميد المحضار في معرفة أنواع العبوات والالغام وماتحتويه من مواد متفجرة تستخدمها العناصر الارهابية .
كما تطرق العميد المحضار خلال المحاضرة في كيفية التعامل مع الالغام والمتفجرات وطرق تفكيكها و إكتشافها أثناء التفتيش , مشددآ على ضرورة أخذ الحيطة والحذر للوقاية والسلامة منها.
وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش والتساؤولات لمنتسبي الكلية وتم الرد عليها من قبل العميد صالح المحضار .
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