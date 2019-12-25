شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات إماراتية جديدة لأهالي النخيلة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة ضمن برنامج الإستجابة الإنسانية المتواصل.

وشملت المساعدات سلال غذائية متكاملة لأكثر من 300 أسرة موزعة على قرية النخيلة والتجمعات السكانية الأخرى في محيطها. وتستهدف المساعدات الغذائية الإماراتية الأسر النازحة، في المقام الأول يليها الأسر الفقيرة على طول امتداد مديريات الساحل الغربي. Advertisements وعبر المستفيدون عن سعادتهم بتدفق المساعدات الغذائية شاكرين لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها الإنسانية والتي وصلت ولا تزال تصل كل نازح ومحتاج في ظل ظروف استثنائية وانعدام سبل العيش. يشار إلى أن المساعدات الغذائية الإماراتية بلغت منذ بداية العام الجاري أكثر من 3370 سلة. وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسح دقيق ومتجدد من قبل مختصين وبالتعاون مع الشخصيات الإجتماعية ومواطنين لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها على طول إمتداد الساحل الغربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قافلة مساعدات إماراتية جديدة لأهالي النخيلة في الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.