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شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي العامري : الهبة الشعبية مستمرة حتى تحقيق كل أهداف حضرموت والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
عقدت اللجنة التنسيقية العليا لفعاليات الاحتفال بإحياء الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية بالوادي و مؤتمر حضرموت الجامع -مكتب الوادي و الصحراء و دائرته الإعلامية المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله انطلاق تدشين فعاليات هذه الذكرى بانعقاد المؤتمر الصحفي،صباح اليوم، لتدشين فعاليات الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية التي يحتضن فعالياته و لأول مرة مدينتي سيئون و تريم في وادي حضرموت.
و تم اطلاع الاعلاميين على جهود مسئولي الدوائر واللجان المتخصصة بمكتب الوادي و الصحراء،الذين عملوا كخلية نحل رغم قصر فترة التحضيرات و انجزوا ماستسمعونه.
و بهذا المؤتمر الصحفي دشن أولى فعاليات الذكرى فضيلة القاضي أكرم نصيب العامري رئيس اللجنة التنسيقية العليا للاحتفالات الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع و رئيس فرعه بالوادي و الصحراء بتفاصيل حصاد التحضيرات و إعلان البرنامج الرسمي لمختلف الفعاليات بالوادي بهذه الذكرى الهامة لحضرموت و أبنائها و أكد في توضيحاته بكلمته:إن الهبة الشعبية الحضرمية مستمرة لتحقيق كامل أهداف و مطالب حضرموت و أبنائها.
حضر المؤتمر الصحفي الشيخ محمد بن يربوع الصيعري الوكيل المساعد لشئون الصحراء عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع و الشيخ خالد محسن العامري عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الامين العام لمرجعية قبائل حضرموت بالوادي و الصحراء و مسئولي الدوائر و اللجان المتخصصة لفعاليات هذه الذكرى.
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