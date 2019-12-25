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المساحة الجيولوجية  تنفي وقوع هزّات في الخبر والدمام والهاشتاج يتصدر الترند

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تواردت أنباء عن حدوث هزّة أرضية شعر بها سكّان مدينتي الدمام والخبر، صباح اليوم، فيما نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق اباالخيل لـ«اليوم» ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر.

 

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وأكد أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية ولله الحمد، مبينًا أن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الاسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

 

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات

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