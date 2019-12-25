العراق.. البرلمان يخضع للشارع ويمرر قانون الانتخابات

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

مرّر البرلمان قانون الانتخابات الجديد في خطوة لقيت تثمين ساسة عراقيين، فيما قطع المتظاهرون طرقات وأغلقوا غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.



في السياق وصادق البرلمان العراقي، مساء أمس، على قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسي للاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي. وكان لافتاً في قرار مجلس النواب العراقي هو أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية. وقال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بعد التصويت:

«باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة». بدوره، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تمرير القانون انتصاراً.

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إلى ذلك، قال مصدر نيابي في حديث لوسائل إعلام محلية، إن البرلمان صوّت في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول على قانون انتخابات مجلس النواب. وأضاف المصدر، أنّ القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل، مشيراً إلى إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت.

على صعيد متصل، سلم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، كتاباً رسمياً يحدد كتلة «تحالف البناء»، على أنها الكتلة الأكبر في البرلمان. وأرسل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لرئيس الجمهورية برهم صالح، كتاباً حول الكتلة الأكبر في البرلمان، مبيناً أن الكتاب اعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر، وبناء على ذلك سيختار التحالف مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقالت مصادر، إن تحالف البناء، المدعوم من إيران، لا يزال يبحث عن مرشح بدل قصي السهيل، المرشح الأولي، الذي أصبح خارج الحسابات بعد معارضة كبيرة من الشارع العراقي