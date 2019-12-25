شكرا لقرائتكم خبر عن بترومسيلة تمول مشاريع تنموية بمنطقة رسب بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 دشن المدير العام لمديرية ساه عبد الله يماني الجابري اليوم، سير العمل في مشروع تحسين ومعالجة ضعف إمدادات مياه مقد بلهيج والحسك بمنطقة رسب الممول من شركة بترومسيلة .

ويشمل المشروع مد أنبوب من مادة البولي إيثلين بطول ثلاثة آلاف وتسعمائة متر من الخزان الرئيس إلى قرية مقد بلهيج والحسك وأعمال الحفر بعمق متر وعشرة سنتيمتر . وعلى صعيد آخر اطلع المدير العام ومعه مسؤول العلاقات بشركة بترومسيلة سليمان الجابري على سير أعمال إصلاح وردم وتسوية ودك إحدى عشرة عقبة ومسح طريق رسب - الخزمة بطول ثلاثة كيلو . Advertisements كما تتضمن أعمال المشروع الطرقات إصلاح وتسوية وردم المدخل الرئيسي لمنطقة رسب بطول كيلو وستمائة متر وصولا إلى قرية بيت الهيج . وافتتح المدير العام معمل الحاسوب لمدرسة رسب (دبي ) المقدم من شركة بترومسيلة بهدف تمكين طلاب المدرسة من مهارات إستخدام الحاسب الآلي. رافق المدير العام أمين عام المجلس المحلي أحمد صالح بافضل ومدير إدارة الأشغال محضار صالح بن الشيخ أبوبكر وعدد من أعيان ووجهاء منطقة رسب .

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