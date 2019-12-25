شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام المياه في زيارة لمكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 استقبل الشيخ احمد بن علي السعدي، المهندس وهيب يسلم غانم المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ حضرموت الساحل وذلك بمكتبه بالمكلا.

Advertisements وتاتي زيارة المهندس وهيب غانم ضمن سياق التشاور والتباحث حول بعض المسائل المشتركة التي تجمع مكتب الاوقاف ومؤسسة المياه بالساحل ومناقشة السبل الكفيلة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بتجديد عقد ارض الوقف المؤجرة للمؤسسة منذ سنوات مختتمين لقائهما بالخروج بنتائج تفاهمات أولية بمبدأ لاضرر ولاضرار. حضر اللقاء مستشار مدير عام المؤسسة صالح عبدالرحمن بايزيد وعن دائرة الأعيان والمالية بالمكتب حسين المهدي وعبدالرحمن باصقر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام المياه في زيارة لمكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.