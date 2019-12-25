رياضة 2019-12-25 | 14:39 305 مشاهدة اكد رئيس الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي، مصطفى جبار، ان لجنة الشباب والرياضة النيابية، لعبت دوراً فاعلاً في تتويج ببطولة آسيا الاخيرة بالامارت. وتوج المنتخب الوطني، بثمان ميداليات من اصل 10، حيث حصد اللاعبون 2 ذهبية و3 فضية و3 برونزية. وقال جبار في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة الشباب والرياضة النيابية لعبت دوراً بارزاً في تتويج المنتخهب الوطني وحصده 8 ميداليات عن طريق دعم المنتخب معنوياً وكذلك التسهيلات التي قدمتها اللجنة".



واضاف أن "لجنة الشباب والرياضة البرلمانية نعتبرها صمام امان للرياضة العراقية وهي من افضل اللجان التي تشكلت بعد عام 2003 ونثمن عملها المميز في دعم واضاف أن "لجنة الشباب والرياضة البرلمانية نعتبرها صمام امان للرياضة العراقية وهي من افضل اللجان التي تشكلت بعد عام 2003 ونثمن عملها المميز في دعم الرياضة العراقية". يذكر ان لجنة الشباب والرياضة، وعدت بتكريم منتخب المواي تاي معنوياً ومادياً داخل البرلمان. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المواي تاي يكشف دور الرياضة النيابية في تتويج العراق بسماء آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.