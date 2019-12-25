نائبة عن الديمقراطي: سندعم مرشح القوى الشيعية لرئاسة الوزراء وفق هذا الشرط

أكدت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الاربعاء، ان هنالك مطلب واضح لديهم لدعم مرشح القوى الشيعية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المقبلة، داعية القوى الشيعية الى تناسي الخلافات وتقديم شخصية تلبي الطموحات.
وأضافت أن "الاحتجاجات كبيرة والدامء التي سالت كثيرة، بالتالي فان اختيار الشخصية المناسبة لشغل المنصب واحتواء الازمات هو امر ضروري، خاصة ان الوضع الراهن سيذهب بنا الى الهاوية بحال عدم تدارك الامور"، داعية القوى الشيعية الى "اخذ الامور جميعها بعين الاعتبار وان يمضوا ويتناسوا الخلافات فيما بينهم ويقدموا شخصية تلبي الطموحات".
واكدت الدليمي، ان "موقنا واضح باهمية ان تكون الشخصية المقدمة لشغل المنصب مقبولة من قبل الشارع العراقي، لان اختيار شخصية بعكس رغبات الجماهير سيؤدي لتصاعد وتيرة الاحتجاجات والقتل وسفك الدماء ونحن لانريد ان تصل الامور الى هذا الحال بالتالي فان مطلبنا الرئيسي والوحيد ان ينال المرشح قبول الشارع العراقي".
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