نائبة عن الديمقراطي: سندعم مرشح القوى الشيعية لرئاسة الوزراء وفق هذا الشرط

وقالت الدليمي لـ الخليج 365، إن "منصب رئيس مجلس الوزراء هو من حصة المكون الشيعي، بالتالي فعليهم الاتفاق على شخصية تنطبق عليها مطالب الجماهير وقادرة على ادارة المرحلة المقبلة"، مبينة ان "القوى الشيعية حتى اللحظة ما زال التنافس بينها والحوارات مستمرة بانتظار ان يحسموا خياراتهم ويقدمون اسم مرشحهم على باقي الشركاء السياسيين من الكرد والسنة".وأضافت أن "الاحتجاجات كبيرة والدامء التي سالت كثيرة، بالتالي فان اختيار الشخصية المناسبة لشغل المنصب واحتواء الازمات هو امر ضروري، خاصة ان الوضع الراهن سيذهب بنا الى الهاوية بحال عدم تدارك الامور"، داعية القوى الشيعية الى "اخذ الامور جميعها بعين الاعتبار وان يمضوا ويتناسوا الخلافات فيما بينهم ويقدموا شخصية تلبي الطموحات".

واكدت الدليمي، ان "موقنا واضح باهمية ان تكون الشخصية المقدمة لشغل المنصب مقبولة من قبل الشارع العراقي، لان اختيار شخصية بعكس رغبات الجماهير سيؤدي لتصاعد وتيرة الاحتجاجات والقتل وسفك الدماء ونحن لانريد ان تصل الامور الى هذا الحال بالتالي فان مطلبنا الرئيسي والوحيد ان ينال المرشح قبول الشارع العراقي".

