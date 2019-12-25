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تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم رئيسة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية غيداء كمبش تطالب باستثناء المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لعام 2008 من قانون التقاعد.
وأنهى مجلس النواب، امس الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام، فيما قرر رفع جلسته إلى الخميس.
وكشف مصدر برلماني، امس الثلاثاء، عن تفاصيل التعديل الذي سيتم على قانون التقاعد الموحد، مؤكداً أنه سيشمل استثناء بعض التخصصات من الكفاءات النادرة كالاطباء والاستاذة الجامعيين والخبراء من شرط العمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. التعليم النيابية تطالب باستثناء المشمولين بالخدمة الجامعية من قانون التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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