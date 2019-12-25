النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لتشرين الثاني

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليونا و(5) الف و (95) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(137 ) مليونا و (648) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(381) الف و(65) برميلا ، بايرادات بلغت (140) مليونا و(663) الف و(780) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (293) الف و(969) برميلا ، بايرادات بلغت (10) مليونا و(884) الف و(496) دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن (334) الف و(618) برميلا بايرادات بلغت (15) مليونا و(732) ألفا و(434) دولاراً".
واوضح جهاد ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60.039) دولاراً"، مشيراً إلى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
واوضح جهاد ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60.039) دولاراً"، مشيراً إلى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
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