مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، بمقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه "من مكان العملية، حيث تسمع فيه أصوات إطلاق رصاص وتشاهد سيارات قوات الأمن منتشرة في المنطقة بكثافة".



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