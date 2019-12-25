انتشال خمس جثث مجهولة الهوية في الموصل القديمة

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الأربعاء، بانتشال خمس جثث مجهولة الهوية في مدينة الموصل القديمة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية انتشلت خمس جثث مجهولة الهوية عبارة عن بقايا هيكل عظمية من منطقة الشهوان والقليعات ( الموصل القديمة )". وأضاف أنه "تم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي بموجب محضر رسمي".



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