نائب يدعو العيداني للاهتمام بالبصرة 'المنكوبة' واعادة حقوقها المغتصبة

وقال النائب كاظم الصيادي، في تصريح نشره على موقع فيسبوك، "‏نستغرب هذا الاصرار العجيب مرة أخرى"، مشيرا الى أن "الكتل السياسية تحاول الوقوف بوجه الشعب في ترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء".

وأضاف أنها "صفقة وضحت معالمها"، داعيا محافظ البصرة اسعد العيداني "لان يعلن عدم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء وفاء لدماء الشهداء ومطالب المتظاهرين والإهتمام بالبصرة المنكوبة لإعادة حقوقها المغتصبة من الأحزاب جميعا"٠



وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن وفداً من تحالف البناء ناقش مع رئيس الجمهورية برهم صالح، طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وكان مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل، اعلن اليوم ايضا، اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.