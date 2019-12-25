نائب يدعو العيداني للاهتمام بالبصرة 'المنكوبة' واعادة حقوقها المغتصبة

دعا عضو في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، محافظ البصرة اسعد العيداني الى الاهتمام بمحافظة البصرة "المنكوبة" واعادة حقوقها "المغتصبة"، معتبرا أن الكتل السياسية تقف ضد الشعب بترشيحها للعيداني الى رئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف أنها "صفقة وضحت معالمها"، داعيا محافظ البصرة اسعد العيداني "لان يعلن عدم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء وفاء لدماء الشهداء ومطالب المتظاهرين والإهتمام بالبصرة المنكوبة لإعادة حقوقها المغتصبة من الأحزاب جميعا"٠
وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن وفداً من تحالف البناء ناقش مع رئيس الجمهورية برهم صالح، طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وكان مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل، اعلن اليوم ايضا، اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.
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