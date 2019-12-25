جنايات النجف تصدر حكما باعدام شقيقين متهمين بقتل شخص في المحافظة

افاد مصدر محلي في النجف، الاربعاء، بأن محكمة جنايات النجف اصدرت حكما باعدام شقيقين متهمين بقتل شخص في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق شقيقين ارتكبا عملية قتل في حي الميلاد بالنجف".
واضاف المصدر ان "الشقيقين قاما عمدا بالتعاون مع متهمين اخرين بقتل احد الاشخاص بعد طعنه عدة طعنات بواسطة الالات جارحة كانوا يحملونها".
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