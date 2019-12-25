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جنايات النجف تصدر حكما باعدام شقيقين متهمين بقتل شخص في المحافظة

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افاد مصدر محلي في النجف، الاربعاء، بأن محكمة جنايات النجف اصدرت حكما باعدام شقيقين متهمين بقتل شخص في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق شقيقين ارتكبا عملية قتل في حي الميلاد بالنجف".

 

واضاف المصدر ان "الشقيقين قاما عمدا بالتعاون مع متهمين اخرين بقتل احد الاشخاص بعد طعنه عدة طعنات بواسطة الالات جارحة كانوا يحملونها".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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