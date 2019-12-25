إيران تعطل الإنترنت قبيل "احتجاجات الخميس"

عطلت السلطات الإيرانية، الأربعاء، خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة في عدة أقاليم، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في الاحتجاجات التي خرجت الشهر الماضي جراء رفع أسعار الوقود إلى تجديد المظاهرات وإحياء ذكرى القتلى غدا الخميس.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، شبه الرسمية، عن مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -لم تسمه- قوله إن تعطيل الخدمة تم بأمر من "السلطات الأمنية" وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان وسط وغرب البلاد وفارس في الجنوب.

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وقالت الوكالة: "وفقا لهذا المصدر، فإنه من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عطلت إيران خدمة الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا، للمساعدة في كبح الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود التي تحولت إلى احتجاجات سياسية، ما أثار أكثر حملة قمع دموية في تاريخ البلاد.

وصعّب تعطيل الإنترنت على المتظاهرين بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وأيضا الحصول على تقارير موثوقة حول نطاق الاضطرابات.

ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإحراق مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر، لكن منظمة العفو الدولية قالت إنّ "304 أشخاص قتلوا خلال 3 أيام فقط من الاحتجاجات".