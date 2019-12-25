اعتذار السهيل بالعراق وتقدم الجيش الليبي.. نشرة الظهيرة للعين الإخبارية

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: أبو الغيط: المنطقة العربية تتعرض لبلطجة إيرانية-تركية، وطهران تجاهر بدعم الحوثيين.. تحركات مريبة لإرباك السلام في اليمن، والجيش الليبي يتقدم نحو قلب طرابلس ويصد هجوما للمليشيات، و"التعاون الخليجي" يستنكر المحاولات المغرضة لـ"تسييس" قضية خاشقجي، والاحتجاجات تدفع "السهيل" للاعتذار عن عدم رئاسة الحكومة العراقية.



كما تقرأون: إسرائيل تتعهد بمنع إيران من التموضع العسكري في سوريا والعراق، وباباجان يستعد للرد على اتهامات أردوغان قبيل تدشين حزبه رسميا، ونتنياهو يعلن اعتزامه بناء 3 آلاف وحدة استيطانية عشية انتخابات الليكود، وعباس: مصرون على إجراء الانتخابات في القدس رغم رفض إسرائيل.

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وفي الاقتصاد تطالعون: الأكبر في التاريخ.. الأمريكيون ينفقون 35 مليار دولار في "السبت العظيم"، وأسعار النفط ترتفع أكثر من 1% بدعم خفض الإنتاج، و400 مليون يورو.. خسائر فرنسا جراء الإضرابات في 20 يوما.

رياضيا تتابعون: تشيلسي يعقد مهمة إنتر ميلان لضم ألونسو.

وأخيرا الفن: قيمته 15 مليون دولار.. مي عمر ترتدي أغلى فستان في العالم.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.



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