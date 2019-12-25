الأمن السعودي يقتل إرهابيين اثنين بالدمام شرقي المملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، إن عملية أمنية جرى تنفيذها في الدمام شرق المملكة أسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا.

ومدينة الدمام هي عاصمة المنطقة الشرقية، وسبق أن شهدت استشهاد أحد جنود قوات أمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية السعودية في 2016، بعد تعرضه لإطلاق نار مجهول.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، وهي مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة، القضاء على خلية كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية.

وأكدت رئاسة أمن الدولة في السعودية آنذاك أنه "تم القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية"، موضحة أن العملية الاستباقية تمت في بلدة تاروت بمحافظة القطيف الواقعة بالمنطقة الشرعية أيضاً.