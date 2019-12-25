بابا الفاتيكان يحث قادة جنوب السودان على السلام في رسالة عيد الميلاد

بعث البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وزعماء دينيون من إنجلترا واسكتلندا، الأربعاء، رسالة خاصة إلى قادة جنوب السودان يحثونهم على الالتزام باتفاق السلام بمناسبة عيد الميلاد.



ووقّع على النداء بالإضافة إلى بابا الفاتيكان رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي والقائد السابق للكنيسة البريسبيتارية في اسكتلندا، القس جون تشالمرز.

وجاء في النداء: "في موسم عيد الميلاد هذا وفي بداية عام جديد، نود أن نعرب لكم ولجميع شعب جنوب السودان عن أطيب تمنياتنا للسلام والرخاء لديكم، وأن نؤكد لكم تقاربنا الروحي وأنتم تسعون جاهدين لتنفيذ اتفاقيات السلام سريعا".

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وانفصلت جنوب السودان عن الخرطوم في عام 2011، لكن الانقسام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار أشعل حربا أهلية في عام 2013 أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة وقّعه الزعيمان في سبتمبر/أيلول 2018، جنبا إلى جنب مع زعماء المعارضة الآخرين، من المقرر أن يعود مشار إلى منصب نائب الرئيس، ولكن تم تأخير تنفيذ الاتفاق.

وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم.

وأعلن رئيس جنوب السودان سيلفا كير، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق مع زعيم المعارضة رياك مشار لتشكيل حكومة وحدة.

واتفق الجانبان على نشر القوات المدمجة في فترة أقصاها أسبوعين يتم تشكيلها من الحكومة والمعارضة ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية.