البابا فرنسيس يدعو إلى "ضمان الأمن" في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا

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البابا فرنسيس دعا البابا فرنسيس في رسالته إلى "المدينة والعالم" بمناسبة عيد الميلاد الأربعاء الأسرة الدولية إلى "ضمان الأمن في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا". ودعا الحبر الأعظم في ساحة القديس بطرس أيضا إلى إيجاد مخرج للأزمة في لبنان الذي وصفه بأنه "بلد التعايش بانسجام".

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