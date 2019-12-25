انت الان تتابع روسيا ترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إلى سوريا خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن ممثل ليوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله إن روسيا سترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إنسانية إلى سوريا من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف ممثل نائب رئيس الوزراء أن روسيا تخطط لإرسال 100 ألف طن من الحبوب إجمالا مساعدات إنسانية بنهاية مايو أيار.

كانت موسكو قد قالت من قبل إنها ستمد سوريا بمئة ألف طن من الحبوب بحلول أبريل نيسان.