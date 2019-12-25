القوات السعودية تقتل مطلوبَين في عملية أمنية بالدمام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات السعودية تقتل مطلوبين في عملية أمنية بالدمام الأربعاء 25 ديسمبر 2019 قُتل اثنان من المطلوبين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، خلال عملية أمنية نفذتها القوات السعودية في مدينة الدمام.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها دوريات أمنية ويسمع في خلفيتها أصوات اشتباكات مسلحة.

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