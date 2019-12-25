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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معالجة 1425 عبوة ناسفة و14 عربة مفخخة خلال 2019 بالعراق الأربعاء 25 ديسمبر 2019 ذكرت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم معالجة 1425 عبوة ناسفة، و14 عربة مفخخة، و39 حزامًا ناسفًا، خلال عام 2019.

وأضافت المديرية، في بيان حول حصيلة نشاطها لعام 2019، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه تم أيضًا معالجة 50 عبوة لاصقة، وأربعة منازل مفخخة، و4280 ذخيرة.

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