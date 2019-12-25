عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. حسم الجدل بشأن حصتها المائية في مباحثات سد النهضة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تمسكت مصر بحصتها في مياة نهر النيل البالغة 40 مليار متر معكب، إذ رفضت مقترحا إثيوبيا بتخفيضها إلى 35 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وفقا لبيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، اليوم الأربعاء.



وقالت وزارة الري والموارد المائية، إن مصر تطالب في مفاوضات سد النهضة باستمرار تدفق 40 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق، وهو متوسط إيراد النهر، أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، استشهادا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وأشارت إلى أن المقترح الإثيوبي يطالب بتمرير 35 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق، خلال فترات الملء والجفاف والجفاف الممتد.

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جاء بيان وزارة الري المصرية ردا على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن تنازل مصر عن شرط التمسك بحصتها من المياه، خلال مفاوضات سد النهضة الأخيرة.

وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية أمس الثلاثاء، تمسكها بمقترحها الخاص بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، نافية سحب أي مقترح قدمته بخصوص سد النهضة، وقالت إن كل ما هنالك أنها قدمت صياغة بديلة لربط تشغيل السد العالي وسد النهضة، بما يحقق مصلحة الطرفين، دون توضيح تفاصيلها.

وبحسب ما نشرته الوكالة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، فإن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، أكد أن مصر ”سحبت بالكامل“ اقتراحا سابقا بخصوص حصتها المائية وفترة ملء خزان سد النهضة.

وأشار إلى أن مصر عرضت اقتراحا جديدا، وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن ”إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع“.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.