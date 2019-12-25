ميشال ضاهر: طباعة أوراق العملة اللبنانية سوف يزيد المشكلة تعقيدًا

اعتبر النائب ​ميشال ضاهر​ أن "طباعة أوراق العملة اللبنانية سوف يزيد المشكلة تعقيدًا هكذا كانت البداية في ​فنزويلا​"، معتبرا ان "زيادة الكتلة النقدية تعويضاً عن أنخفاض مداخيل ​الدولة​ سوف يكون له وقعًا كارثياً على أسعار سعر الصرف ومن يدفع الثمن هو المواطن الذي تآكلت قوته الشرائية ما تقوم به الدولة يشبه الهر الذي يلحس المبرد".

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